BEAST特權風波 大學今日提異議或能保住學位
2019年02月13日 13:42
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東信大學今日就尹斗俊及李起光等人涉享用特權被取消學位一事向教育部提出異議申請。
韓國男團BEAST出身的成員李起光、龍俊亨、尹斗俊及張賢勝、同門男團BTOB成員徐恩光及陸星材，上月被爆出疑在大學享用特權，面臨被取消學位，教育部上月展開會議，指東新大學在藝人因為要出席放送活動而缺席課堂，依然會為藝人學生簽到，教育部認為他們的出席紀錄並不能夠被認證，決定取消7名藝人學生的學位，另外亦有共有16名學生收到不同程度的警告及懲戒，例如取消學分。
而韓媒今日報道，東信大學方面今日就學士特權一事，向教育部提出異議申請，而教育部就表示：「我們收到異議申請之後，會通過內部再審議，會在兩個月內將結果送回學方，我們將仔細地檢討，如果我們認為提出的異議，有充足的理據，我們便會接受校方的要求。」
早前東信大學被指優待藝人學生，幫藝人簽到，東信大學方面就承認學校在規定上有漏洞，會盡力令畢業生不受到影響，檢討對策，而藝人的所屬事務所就對被指享用特權感到委屈：「不當入學和沒有上課都不是事實。」
而韓媒在校園內部亦見到藝人學生留下的痕跡，包括他們參加校內活動及畢業表演等，亦有他們有份拍的宣傳小冊子，而在學校圖書館入口，亦可以見到尹斗俊和李起光等留下的感謝語，可見學校仍然將藝人學生的照片及其他物品作為宣傳學校之用。