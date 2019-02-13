BEAST特權風波　大學今日提異議或能保住學位

韓國男團BEAST出身的成員李起光、龍俊亨、尹斗俊及張賢勝、同門男團BTOB成員徐恩光及陸星材，上月被爆出疑在大學享用特權，面臨被取消學位，教育部上月展開會議，指東新大學在藝人因為要出席放送活動而缺席課堂，依然會為藝人學生簽到，教育部認為他們的出席紀錄並不能夠被認證，決定取消7名藝人學生的學位，另外亦有共有16名學生收到不同程度的警告及懲戒，例如取消學分。



而韓媒今日報道，東信大學方面今日就學士特權一事，向教育部提出異議申請，而教育部就表示：「我們收到異議申請之後，會通過內部再審議，會在兩個月內將結果送回學方，我們將仔細地檢討，如果我們認為提出的異議，有充足的理據，我們便會接受校方的要求。」



早前東信大學被指優待藝人學生，幫藝人簽到，東信大學方面就承認學校在規定上有漏洞，會盡力令畢業生不受到影響，檢討對策，而藝人的所屬事務所就對被指享用特權感到委屈：「不當入學和沒有上課都不是事實。」



而韓媒在校園內部亦見到藝人學生留下的痕跡，包括他們參加校內活動及畢業表演等，亦有他們有份拍的宣傳小冊子，而在學校圖書館入口，亦可以見到尹斗俊和李起光等留下的感謝語，可見學校仍然將藝人學生的照片及其他物品作為宣傳學校之用。