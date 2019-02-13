傳授生B秘笈？林文龍笑黃翠如識撈朋友多

藝人林文龍、黃翠如、黃嘉樂及連詩雅等，下午於屯門出席無綫新劇《致所有愛過的人》開鏡拜神，場面熱鬧。



文龍被劇組尊稱為「龍爺」，他卻笑謂無論戲裏戲外，自己都負責服侍「蕭太」翠如。二人孖住受訪，談到首次以人妻身份派利是，翠如謂：「好多人恭喜我，好多朋友好似洪永城及農夫咁，專程揸車嚟攞利是，話攞個luck，陸永帶埋囡囡嚟玩天光，小朋友開心過大人。（開咗幾多人派對？）由年卅晚至初四。啲利是係佢（蕭正楠）封嘅，我就負責煎糕，由煎得唔好，到依家煎到要讚自己。」文龍即笑謂：「佢派利是派得唔暢快，派嚟派去都係面嗰啲咋。」



當被問到是否準備「三年抱兩」，翠如笑謂今次劇內自己有女兒。記者叫文龍「過兩招」給翠如「追B」，他答：「我唔識，自然規律嚟喎。如果你要『做功課』實就你，做完訪問你即走都得！」文龍又表示有去拜年：「不過冇翠如咁多朋友，依家連曹永廉都過埋檔喇。（你都去佢屋企拜年囉。）唔得，日日百幾二百人，去到村口冇邀請卡入唔到去嘅。」



翠如笑指整個劇組都以「龍爺」為首，文龍聞言即說：「睇我嗰日放飯食西定食中餐呀？雖然你喺無綫唔係做咗好耐，但怪唔得你咁掂啦。」