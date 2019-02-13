樂易玲派成績表　吳業坤聽到緋聞狂抹汗

歌手吳業坤在戲院為4月19日的紅館《吳業坤小句號演唱會2019》舉行記者會，一開始先播出其日常生活的短片，之後無綫高層樂易玲及唱片公司高層Tommy向他送上成績表，樂易玲勉勵他：「嚟緊升中學，過去嘅事嘅嘢抹唔去，包括緋聞，所以你依家係小逗號，繼續向前行啦。」全程他不停抹汗，十分搞笑。



田蕊妮仗義做嘉賓



受訪時坤坤表示有操體能，希望到時可以騷肌，又透露邀得田蕊妮做嘉賓：「佢好仗義幫忙。（咁緋聞女友薛家燕呢？）一山不能藏二虎。（開多場請佢嚟咪得？）睇吓加唔加到場啦，咁就皆大歡喜。」他又指門票在明天情人節開售，笑言大家可當做情人節禮物。講到他成績表其他科目全是丙，得音樂科攞甲，他笑言：「最緊要有突出嘅一面，做人太優秀好辛苦，咁樣先可以同大家一齊成長。」



下個目標開巡唱



講到他很幸運，是「巨聲幫」入面第二次開紅館騷的人，他表示：「人一世夠運，由比賽開始已經有運，其實之前參加過亞視歌唱比賽但入唔到，入咗嚟TVB之後就好好運。」記者打趣個台好旺他，他笑言：「係呀，唔走㗎啦！真係好好運，好多人錫。」問到上完紅館後還有甚麼目標？他笑言：「想開世界巡迴演唱會，征服全世界。（好似張學友咁？）唔敢，開10場已經好好。」提到他想緋聞畫上句號，他表示：「感覺大家一直將『偽毒』籠罩我嘅演藝，希望大家可以慢慢將呢樣嘢減退。（但樂小姐話過去嘅緋聞抹唔到？）咁向前看，唔好望返轉頭。」



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