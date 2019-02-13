影帝扮觀眾送驚喜！劉青雲搵林嘉欣教謝票

英皇電影《廉政風雲 煙幕》票房成績愈來愈勁，截止今日中午12時為止，累積票房高達2,322萬，一眾演員劉青雲、林嘉欣、湯怡、吳浩康、何遠東及導演麥兆輝為答謝觀眾支持，今日連走多間戲進行謝票。影帝青雲更獻出人生謝票初體驗，青雲初時有點緊張，更問大家他應該企哪裏，跟現場觀眾打招呼時又口窒窒，他說：「我係劉青雲，我今日係第一次嚟謝票！」但經過一輪熱身後，他就變得風趣幽默，又向身旁的的湯怡說：「我終於可以同湯怡睇戲喇！」其後他又搞氣氛，與大家玩遊戲時派利是，令現場觀眾情緒高漲！



靜靜雞扮觀眾



青雲、林嘉欣受訪時表示很開心，青雲謂：「台前幕後宣傳都好努力，依家收得當然好開心。（你第一次謝票？）係呀！本身我都鍾意喺戲院睇戲，都有啲擔心突然走入去，啲觀眾未必接受到，所以今次安排播前、播後入去會好啲，啲宣傳人員叫我靜靜哋喺度扮觀眾。」林嘉欣則表示喜歡謝票：「同觀眾互動可以即場知佢哋反應，都可以作參考。」



青雲叫嘉欣教他謝票，嘉欣即謂：「笑吓咪得囉！」青雲笑言：「即係如果一陣啲觀眾問青雲你喺度做緊乜呀？我就騎…騎…騎咁笑？」問嘉欣平時青雲是否很Cool時，她謂：「唔係，佢已經笑多咗好多。」



生日請人食飯



青雲希望《廉政風雲 煙幕》有機會拍第二集，講到即將生日，他謂：「今年好奇怪，主要係我請人食飯，好多好耐冇見嘅朋友送咗五、六個蛋糕畀我，我覺得好surprise！我唔係一個鍾意慶祝嘅人，平時較低調。」在旁的嘉欣即忍不住說：「咁慘：」青雲即說：「唔慘！我自己低調唔鍾意慶祝啫，但我自己都鍾意同人慶祝嘅。」



談及黃秋生及吳鎮宇均入圍角逐金像獎影帝，問青雲看好那位老友時，他起初表示未知其他候選者是誰，當知道後，他驚訝地說：「嘩！個個都老友嚟㗎喎！」而嘉欣則指看完電影才發表意見會公平一點。