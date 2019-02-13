首襲紐約時裝周　曾樂彤見木村光希即集郵

英皇歌手曾樂彤受美國品牌邀請，於美國時間（12日）參加紐約時裝周「New York Fashion Show」，同場出席嘅仲有「紫天椒」Chloe Grace Moretz、《黑豹》男星Michael B. Jordan、波多黎各名模Joan Smalls、日本男星木村拓哉細女木村光希、台灣男藝人王陽明、周杰倫太太昆凌同埋香港藝人文詠珊。



第一次參加fashion week，同場仲有咁多時尚界嘅代表人物，曾樂彤話好榮幸、好興奮。平時佢亦會留意大大小小嘅fashion show，對自己嘅穿衣配搭亦甚有個人風格，今次紐約時裝周佢仲帶咗個「吉」嘅旅行篋準備掃貨，佢話：「幾日前已經嚟咗，都有少少收穫。」



出發前到會場時，曾樂彤就變得好緊張：「早幾日天氣好好，冇落雨冇落雪。但今朝一起身就落大雨、大雪，而我今日件衫係透視、好薄，所以係喺好凍嘅情況之下出發，全身可以黐暖包嘅地方都黐咗，但因為套衫太薄，惟有喺高踭鞋裏面黐暖包，哈哈。」為咗可以靚靚咁出席fashion show，曾樂彤朝早七點就起身，又說：「我哋係要十二點出發，但驚自己水腫，所以七點就起咗身。」





見到「最強星二代」木村光希，她第一個感覺就係高：「佢真係好高。有同佢閒聊咗幾句，我有簡單介紹自己係香港歌手，同埋係第一次去fashion week。佢好nice、都有介紹佢自己，同埋我都有同佢媽媽工藤靜香合照。」除此之外，同場嘅文詠珊都有分享經驗畀佢：「因為我太緊張啦，哈哈，佢就同我講第一次會係咁，之後嚟多幾次，有經驗就會好好多。」