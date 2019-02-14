當街啜手指放閃！35歲李彩華秘撻6呎鋼男

現年35歲的李彩華（Rain）入行多年，於情路上兜兜轉轉，年前與前無綫「新五虎」何遠恒相戀，奈何於去年情人節前夕結束3年情，受盡情傷的她寄情工作，當時為接拍5億人民幣製作劇集《昆侖歸》於內地開工，期間相識多時的Eric不時前往探班，年少有為的他已是老闆級，並於內地經營鋼鐵生意，家族成員還為中央政府工作，Eric高大有型，可說是6呎「鋼男」！據悉當時Eric頻頻陪伴Rain左右，給予無限支持及關懷，令當時失落難過、情緒陷入谷底的她甚為感動，於男方熱烈追求下終打動伊人芳心，二人拍拖至今約半年。



行外母政策



一直於內地拍劇的Rain，近日與男友雙雙回港度情人節兼見家長，前日兩口子拍拖現身金鐘，見他們急急腳步入該處一間中醫診所，原來Rain的母親早已在內等候。現場所見，Eric與Rain母相當熟稔，期間還護送未來外母往找洗手間，三人於診所逗留個多小時後步出，Rain母先行離開，Rain與Eric則爭取時間二人世界。



金鐘行到去銅記



春風滿面的Rain與男友先往購買食物及飲品再邊行邊食，期間Rain餵男友時，Eric還肉緊得啜住她的手指，Sweet到爆。二人由金鐘漫步談情行到銅鑼灣，全程不停放閃，Rain多次甜蜜與男友咬耳仔，及後又往揀選嬰兒用品，期間Eric將她一擁入懷，冧得她甜絲絲，當路過一名募捐的輪椅人士時，Rain即慷慨解囊，之後才與男友手拖手步行返銅鑼灣寓所。