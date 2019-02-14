結婚14周年！王曉君炮製蛋糕冧老公

主持出身的王曉君，與老公不經不覺結婚14周年，她親手炮製蛋糕冧老公慶如婚周年紀念，她說：「7年之癢x2，今日睇番好多年嘅當年今日，原來我每年都幾Sweet，寫嘅嘢都係骨痺得嚟從心而發，今年決定唔止寫，仲做出嚟，學人靚太整餅！我一向唔係太有煮嘢食嘅天分，所以我好驚唔成功，不過結果喺老師嘅預備同埋協助下，快速完成！的確好有滿足感，最有滿足感莫過於陳生以為係我叫餐廳安排。」



育有一對子女的她，看着小朋友長大感覺時間過得很快，她說去年周年紀念當日感到不適，並沒有出外食飯慶祝，今年就去餐廳食飯補數，她說：「呢一年我哋嘅婚姻圍繞住嘅都係家庭家人小朋友，我每日都係充滿感恩，因為有一個幸福嘅家庭唔係必然，感謝神讓我18年前認識你呢位同行者，同我一齊努力建立呢個家庭。依家個仔地位愈嚟愈高，冇辦法，佢冧我嘅技巧實在太青出於藍，佢應該都係遺傳我，你同佢搓番渾就好啦！But it’s ok，你就係你，You are still the man I fell in love with 18 years ago！！ Happy ivory anniversary to us！！」

