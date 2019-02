結婚14周年！王曉君炮製蛋糕冧老公

主持出身的王曉君,與老公不經不覺結婚14周年,她親手炮製蛋糕冧老公慶如婚周年紀念,她說:「7年之癢x2,今日睇番好多年嘅當年今日,原來我每年都幾Sweet,寫嘅嘢都係骨痺得嚟從心而發,今年決定唔止寫,仲做出嚟,學人靚太整餅!我一向唔係太有煮嘢食嘅天分,所以我好驚唔成功,不過結果喺老師嘅預備同埋協助下,快速完成!的確好有滿足感,最有滿足感莫過於陳生以為係我叫餐廳安排。」



育有一對子女的她,看着小朋友長大感覺時間過得很快,她說去年周年紀念當日感到不適,並沒有出外食飯慶祝,今年就去餐廳食飯補數,她說:「呢一年我哋嘅婚姻圍繞住嘅都係家庭家人小朋友,我每日都係充滿感恩,因為有一個幸福嘅家庭唔係必然,感謝神讓我18年前認識你呢位同行者,同我一齊努力建立呢個家庭。依家個仔地位愈嚟愈高,冇辦法,佢冧我嘅技巧實在太青出於藍,佢應該都係遺傳我,你同佢搓番渾就好啦!But it’s ok,你就係你,You are still the man I fell in love with 18 years ago!! Happy ivory anniversary to us!!」