賽車包尾都有獎！甄詠珊愈大愈怕揸快車

藝人甄詠珊（Carisa）日前到珠海參加小型賽車慈善賽，她跟鄭世豪分別是男女子組「包尾」，一齊獲頒「最具體育精神獎」，意思指兩人排除萬難之後，都未有放棄，完成賽事。Carisa笑說：「細個18歲就會揸快車，但人愈大愈驚快，可能責任感多咗，平時都唔會揸快車，仲會Under限速咁揸，所以唔會有咩機會畀人影快相。」



當日Carisa好興奮，因為沒想過自己參加這類型比賽，接到邀請時她都好驚能否勝任，考慮了幾天最終決定參加。除了因為做善事，新一年她希望衝破自己，無論在精神或心理壓力上都想嘗試，她說：「嗰日好好玩，初初坐落架車度好驚，因為咁矮嘅，嗰日算係有三場比賽，第一場係試嘅，始終第一次玩，我好多嘢唔識，計圈速我好似行得30km，因為志在參與、安全第一嘛！期間大會安排真嘅賽車手同我哋上咗一堂課，教我哋點樣行最快同安全，所以第二、三場明顯有進步。」



當日還有小意外，因為張寶兒跟關伊彤有碰撞，雖然不嚴重，但因為在Carisa前面好近距離發生，她都嚇到呆，她笑說：「嗰一刻不知所措，突然間呆一呆，開頭個幾圈我有加速，但見到意外後我就慢慢揸返去算。」



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