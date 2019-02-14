洛史釗活力撐女兒隆胸　矽袋當大禮送好友

對於荷里活名人紅星嚟講，整容絕對係家常便飯嘅事。而整容更逐漸有「年輕化」趨勢！例如英國搖滾老祖洛史釗活（Rod Stewart）的39歲女兒金芭莉史釗活（Kimberley Stewart），就曾自爆18歲未成年時已接受隆胸手術，而當時更獲得老竇全力支持！不過隆胸冇耐佢已後悔決定「拆彈」。佢仲抵死到將拆出嚟嘅矽袋簽名並鑲起送畀好友Jack Osbourne作為「另類大禮」。



除咗金芭莉之外，美國流行樂壇天后Britney Spears亦於發育期間獲家人准許幫襯整容醫生「隆胸」，佢後來亦因後悔而「拆彈」。至於另一天后珍納積遜（Janet Jackson）同樣承認少女時期接受隆鼻手術，後來2006年佢亦傳過接受「抽脂手術」甩走60磅肥肉！



提到整容，當然唔少得珍納阿哥米高積遜（Michael Jackson，MJ）！經常與整容扯上關係的MJ被指早於21歲已開始整容，從此走上不歸路！不過原來佢並唔係因為貪靚而去整容，佢係因為跳舞時意外整爆個鼻才接受隆鼻手術。但因為手術失敗而導致抖氣困難，最後要接受第二次隆鼻手術。到後來MJ死後，其母親嘉芙蓮（Katherine）才爆亡子整容上癮。



除咗MJ被迫整容之外，女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）幾年前受訪時亦爆年少時因被棒球擊中面而接受過鼻部矯形手術。