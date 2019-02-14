DC重啟Batman　網民睇好邊個演蝙蝠俠？

早前電影公司宣布重啟《蝙蝠俠》（Batman）並計劃於2021年暑假上映，有傳之前兩度演蝙蝠俠的「賓佬」賓艾佛力（Ben Affleck）料會被飛。影片將由《猿人爭霸戰：猩凶崛起》（Dawn of the Planet of the Apes）導演Matt Reeves操刀。賓佬唔再演Batman，有電影網站就叫網民在羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、Jack O' Connell、Lucas Hedges、Armie Hammer、Oscar Isaac甚至是《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）亞裔男星Henry Golding，6位男星中投票選出心目中接棒人選。



結果，曾主演過《獨行俠》（The Lone Ranger）以及《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）的上位男星Armie Hammer就被網民睇好飾演新一代蝙蝠俠！相反，羅拔柏迪臣以及Henry Golding就不被睇好。不過有網民就力撐柏迪臣係新蝙蝠俠的最理想人選，早前更公開自製的柏迪臣X蝙蝠俠的電影海報。



查實早於2007年導演佐治米拿（George Miller）原本開拍《正義聯盟》（Justice League），當時Armie被揀中飾演蝙蝠俠。但後來部戲拍唔成。

