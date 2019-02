DC重啟Batman　網民睇好邊個演蝙蝠俠？

早前電影公司宣布重啟《蝙蝠俠》(Batman)並計劃於2021年暑假上映,有傳之前兩度演蝙蝠俠的「賓佬」賓艾佛力(Ben Affleck)料會被飛。影片將由《猿人爭霸戰:猩凶崛起》(Dawn of the Planet of the Apes)導演Matt Reeves操刀。賓佬唔再演Batman,有電影網站就叫網民在羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)、Jack O' Connell、Lucas Hedges、Armie Hammer、Oscar Isaac甚至是《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)亞裔男星Henry Golding,6位男星中投票選出心目中接棒人選。



結果,曾主演過《獨行俠》(The Lone Ranger)以及《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)的上位男星Armie Hammer就被網民睇好飾演新一代蝙蝠俠!相反,羅拔柏迪臣以及Henry Golding就不被睇好。不過有網民就力撐柏迪臣係新蝙蝠俠的最理想人選,早前更公開自製的柏迪臣X蝙蝠俠的電影海報。



查實早於2007年導演佐治米拿(George Miller)原本開拍《正義聯盟》(Justice League),當時Armie被揀中飾演蝙蝠俠。但後來部戲拍唔成。