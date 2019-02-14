NAACP形象頒獎禮提名公布　遇襲視星獲提名

第50屆美國全國有色人種協進會形象頒獎禮（NAACP Image Awards）將於下月30日舉行，而提名名單昨日公布。 早前被種族歧視人士襲擊的美劇《Empire》男星Jussie Smollett獲提名劇情組最傑出劇集男配角。而動作巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）就憑HBO劇集《欖球人生》（Ballers）角逐喜劇組視帝，與日前於格林美音樂獎羸大獎的男星Donald Glover等爭獎。至於劇情組視后方面，《Empire》的Taraji P. Henson與《How to Get Away with Murder 》的維奧娜戴維絲（Viola Davis）同獲提名。而電視電影及迷你劇集組提名方面亦陣容鼎盛，樂壇天王John Legend憑音樂劇《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar Live in Concert）獲提名與《華氏451度》（Fahrenheit 451）的男星Michael B. Jordan爭視帝寶座。此外，John Legend亦提名最傑出男歌手與Bruno Mars等爭獎。



至於電影方面，漫威超級英雄大片《黑豹》（Black Panther）的Chadwick Boseman、《王者之後：重拳復仇》（Creed II）的Michael B Jordan獲最傑出男主角提名之外，丹素華盛頓（Denzel Washington）與兒子John David Washington亦獲提名爭影帝！而Michael B Jordan亦憑《黑豹》爭最傑出男配角。影后方面，華裔女星吳恬敏（Constance Wu）憑《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）與《剋‧寡婦》（Widows）的維奧娜戴維絲等爭獎。《我》亦獲最傑出電影以及最傑出整體演出提名。