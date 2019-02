NAACP形象頒獎禮提名公布　遇襲視星獲提名

第50屆美國全國有色人種協進會形象頒獎禮(NAACP Image Awards)將於下月30日舉行,而提名名單昨日公布。 早前被種族歧視人士襲擊的美劇《Empire》男星Jussie Smollett獲提名劇情組最傑出劇集男配角。而動作巨星狄維莊遜(Dwayne Johnson)就憑HBO劇集《欖球人生》(Ballers)角逐喜劇組視帝,與日前於格林美音樂獎羸大獎的男星Donald Glover等爭獎。至於劇情組視后方面,《Empire》的Taraji P. Henson與《How to Get Away with Murder 》的維奧娜戴維絲(Viola Davis)同獲提名。而電視電影及迷你劇集組提名方面亦陣容鼎盛,樂壇天王John Legend憑音樂劇《萬世巨星》(Jesus Christ Superstar Live in Concert)獲提名與《華氏451度》(Fahrenheit 451)的男星Michael B. Jordan爭視帝寶座。此外,John Legend亦提名最傑出男歌手與Bruno Mars等爭獎。



至於電影方面,漫威超級英雄大片《黑豹》(Black Panther)的Chadwick Boseman、《王者之後:重拳復仇》(Creed II)的Michael B Jordan獲最傑出男主角提名之外,丹素華盛頓(Denzel Washington)與兒子John David Washington亦獲提名爭影帝!而Michael B Jordan亦憑《黑豹》爭最傑出男配角。影后方面,華裔女星吳恬敏(Constance Wu)憑《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)與《剋‧寡婦》(Widows)的維奧娜戴維絲等爭獎。《我》亦獲最傑出電影以及最傑出整體演出提名。