餓住踩五場謝票　林嘉欣畀粉絲撩排排坐

英皇電影《廉政風雲 煙幕》成績收斐然，累計票房達2,372萬！主角劉青雲及林嘉欣昨晚上連走多間戲院謝票，而嘉欣一個晚上跑足五場，力撐數小時，飯都冇食，但她依然精神抖擻，愈戰愈勇，觀眾熱情不減！她坦言不覺得攰，還催工作人員快些叫老闆楊受成開續集！她開心謂：「因為同青雲只得三日戲份。（主動要求加多啲同青雲嘅戲份？）咁又唔會特別要求，只不過我覺得同佢條線仲有好多嘢可以寫！」她坦言很喜歡謝票的感覺：「見吓啲觀眾，親自答謝佢哋，因為冇佢哋買飛支持就唔會有咁好嘅票房。」



謝票期間，都有不少搞笑位，青雲被司儀問他覺得這部片男主角演出如何時，他笑謂：「嗰個劉青雲都做得OK嘅！」之後現場有兩個男粉絲高叫留位給嘉欣坐隔籬，要親近女神，嘉欣大方接受與觀眾近距離接觸，惹來在旁的青雲即對兩位粉絲說：「呀！你都幾大膽喎！」之後自己又搞氣氛謂：「我坐樓梯邊就得喇！」



青雲笑言雖然謝票多場，但仍未習慣，期間司儀更叫觀眾齊齊向16號生日的青雲說生日快樂，青雲坦言感動，說到生日願望，他謂：「希望大家身體健康，遇到咩人生不如意嘅事時，都要樂觀面對，因為人生不如意的事十常八九，樂觀係最重要！」