【另類放閃】鄭俊弘何雁詩唱單身者悲歌

歌手鄭俊弘（Fred）早前被傳上年8月到峇里參加朋友婚禮時與一名女子夜蒲，而且態度親暱，雖然佢作出否認，但仍得女友何雁詩（Stephanie）力撐，兩人恩愛如昔，日前仲去咗夏威夷開心度假添！今日係情人節，何雁詩就把握機會放閃，喺社交網晒相兼留言：「我何雁詩小朋友同鄭俊弘小朋友祝大家2月14顛沛流離 2月14曲折離奇 happy Valentine’s Day！情人節快樂 #很帥很美！」呢張相就係行反傳統風格嘅，絕對唔係啲咩拖手、咀嘴、背影等大路放閃，相中兩人浮誇咁擘大隻眼、嘴歪歪，就連鼻哥窿都清楚見埋！有網民留言讚佢哋係一對可愛嘅金童玉女，仲有人催婚添！



另外，有網民就笑言「2月14顛沛流離」，個音都咁熟嘅？原來最近有網民貼心咁為一眾單身狗送上「情人節賀禮」，將李克勤首飲歌《紅日》惡搞成《2月14顛沛流離》，歌詞貼地搞笑，仲要句句抵死啜核，因此喺網上迅速瘋傳。就連原唱者克勤亦笑爆嘴，佢喺網上發文：「我人在賓陽工作 知道大家咁俾（畀）面 本來真係想唱一唱 反正我也不是甚麼斯文人😂😂😂 但又驚啲仔睇到聽到 你知呢啲嘢小朋友學得最快…😅😅😅 祝大家情人節快樂 單身的就盡快脫單 謝謝大家 #二次創作 #玩下（吓）玩下（吓）無傷大雅。」

