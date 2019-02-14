耍花槍互窒！石詠莉爆鄧健泓有「禁語」

歌手石詠莉（Sukie）情人節上電台宣傳新歌，「愛妻號」鄧健泓（Patrick）亦有跟隨，恩愛到暈。Sukie表示今日是豬年首日開工，問為何選擇於情人節派慘情歌？她說：「情人節未必Sweet晒，同埋首歌都有暗藏意思，就係珍惜眼前人，唔好覺得咩都理所當然，失去先後悔。」



問到二人如何維繫關係？Sukie竟笑言要互相傷害：「呢啲係小情趣，你窒吓我、我窒吓你咁。」問有冇試過玩出禍？她大爆夫妻之間有禁語：「有試過冇心咁話『你老喇』，佢好介意。（咁點氹番佢？）錫番佢，佢好易氹。」



講到今次老公繼續為MV執導，Sukie笑稱「鄧大導」終於給她做有對白的MV女主角，又自嘲之前演技差：「接觸多咗演員工作都開始有信心。」不過她大爆Patrick唔肯請男主角，堅持要親自上陣演出浴戲，Patrick即表示：「有肌膚之親梗係我啦！」Sukie續言：「親熱戲要經過佢審視，最大尺度係擁抱，已經係極限！（下首MV想請男主角？）好想請靚仔、高大，小鮮肉都OK，但都鍾意成熟男人味嘅。」Patrick又再插話：「即係都係我！」二人互動十分搞笑。



叫老公關心前度



提起日前Patrick被爆帶狗「私會」前度李施嬅，Sukie大方表示三人都有繼續見面，而Patrick更笑稱老婆有男人性格：「我話叫施嬅上嚟食飯，佢話正！有靚女睇！」Sukie表示有派利是給施嬅，並希望她找到如意郎君。其後講到Patrick另一位前度蓋世寶今個月尾離巢，Sukie表示有叫老公關心對方：「問候吓佢，睇吓佢有咩要幫手。」續指對老公好有信心：「咩都會講，彼此好信任、了解，可以同前度做番朋友係好難，我就唔得，因為都係啲坎坷經歷。」