情人節探賭王點慶祝？三太：老夫老妻啦！

97歲賭王何鴻燊本月8日傳出健康出現問題，需轉入ICU留醫，連日來家人都有陸續到醫院探望。今日下午2時10分，三太陳婉珍單獨離開醫院，問到可有跟何生講情人節快樂？她說：「有！」問到如何慶祝？有冇錫何生一啖？何生有沒有說甜言蜜語？她笑笑口謂：「老夫老妻啦！」



另外，賭王三房千金何超蓮今日趁住情人節，於街頭做慈善派朱古力。問到會不會送朱古力給爸爸？她說：「之後會拎畀佢。（佢依家身體點？）其實Ok。（爸爸幾時出院？）其實佢冬天嘅時候都要入去醫院檢查，出邊又多菌天氣又凍，所以都會留喺醫院一段長時間，醫院乾淨啲。（爸爸有冇叫出院話悶？）都冇，我哋都有同佢傾偈，佢冇叫出院。（會唔會影響細佬猷啟婚期？）要問番細佬，我唔知佢想點。」提到有傳何東舜銘代亡母、十姑娘何婉琪向澳娛追討20億股息，超蓮表示不知情：「爸爸都唔知呢件事，佢完全唔知呢方面嘅消息，佢唔會理，佢都已經退晒㗎喇！」



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