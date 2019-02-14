港姐玩遊戲賀歲　陳曉華烚吓烚吓過情人節

「無綫己亥年新春團拜嘉年華」在將軍澳電視城舉行，出席的包括電視廣播有限公司主席陳國強博士、集團行政總裁李寶安等高層、應屆香港小姐陳曉華、鄧卓殷、丁子田與過千員工齊齊玩遊戲賀歲。李寶安代表致新春賀詞祝願希望劇集、綜藝節目收視節節上升，愈來愈多節目收視超過30點，新聞、時事、專題節目，更快更準、事事關心，與內地合拍節目亦旺丁旺財。



港姐冇抽獎運



陳曉華、鄧卓殷、丁子田三位應屆港姐玩Bingo遊戲時皆落空，她們皆表示還未發新年財，向來也沒有抽獎運。講到新年，陳曉華透露因家人去了旅行，新年間在家自製珍珠奶茶，單身的她情人節會與朋友打邊爐，正為華姐備戰的她指隨後開始正式減肥，陳曉華說：「依家都有小小肉哋，只係四肢唔肥。」問恨拍拖嗎？她說：「選完華姐先算啦，不過有時聽到鄧卓殷講嘅愛情故事，都希望可以搵一個拍咁耐拖嘅對象，但係急唔嚟。」



鄧卓殷則透露拍拖六年的男朋友不在香港，情人節會相約了一班朋友韓燒，待男友回港再補祝。男友可有越洋送花？她說：「我哋冇送情人節送禮物嘅習慣，情人節啲花很貴㗎，唔好嘥錢。」丁子田也大讚鄧卓殷的男友專一，她自言現在也是單身，情人節會與家人打邊爐慶祝。



