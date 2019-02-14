林嘉欣慳住過情人節　吳岱融上山修煉

今日是甜甜蜜蜜的情人節，英皇電影《廉政風雲 煙幕》一班演員見票房勁爆，個個都冧滋滋！其中有老公和仔女的甜姐兒林嘉欣幸福滿瀉，情人節對她而言日日如是，她回覆東網稱：「唔會特別慶祝，日日都係情人節！我都有叫老公唔好送花，因為情人節啲花好貴，又唔捨得擺低啲女，都係喺屋企食飯。」另外，結婚多年都勁Sweet的劉青雲和老婆郭藹明，大節當前亦未有改變，今天有工作在身的青雲稱：「會抽時間食餐飯，簡簡單單就好。」十分溫馨！



至於在戲中演律師的吳岱融，他昨天就與老婆鍾淑慧上了沉香山修煉，算是慶祝情人節及兩人結婚23周年。吳岱融稱：「其實今日係我哋結婚23周年嘅日子，今年喺馬來西亞同老婆工作中度過，收工後應該都會過二人世界，去食個飯，最難忘當然係23年前結婚嘅大日子啦！（兒子有冇送禮物？）小朋友已經22歲，喺新加坡讀書，禮物就應該冇喇，應該會打電話祝福吓！」



而在戲中演廉政專員的何遠東，今天就會與最愛的女人共度，他稱：「今年嘅情人節，我會貫徹電影中嘅角色『文仔』，一個宅男咁，同暫時係我最心愛嘅女人－媽媽，慶祝吓情人節。（你過去最難忘嘅情人節係點？）有情人嘅情人節，當然係開心㗎啦！好少會唔開心嘅。同所有人一樣，離不開買紮花、食吓飯，再…最難忘我諗係啱啱出嚟做嘢，冇咩錢，去茶餐廳鋸扒，再食一個簡簡單單嘅心太軟，心意補救一切，冇咩錢慶祝都可以好快樂。」



另外，在戲中演司機的陳炳銓，現實中已私有「視后」李佳芯，不過他今天有工作在身，所以只能與佳芯食餐飯而已。問到可有難忘情人節？他說：「難忘往往係不經意，唔一定喺特定日子，所以每天都可能會出現，反而情人節大多數係簡簡單單度過。」



至於與藝人余香凝去年分手的陳家樂，今年雖然冇情人共度佳節，但他稱已有節目：「以前情人節最難忘係年年都去一間餐廳食雞煲，但依家冇拍拖，就約埋啲單身嘅朋友去睇戲、食飯！」



而與張智霖結婚多年的袁詠儀，在今個情人節則以「普通」方式去慶祝，她回覆東網稱：「今日會同幾pair齊齊打邊爐，大家都老夫老妻，都係打吓邊爐、食吓飯，每年都冇乜特別慶祝，我老公話每一日都係情人節，所以最特別嘅情人節就係好普通咁過！」