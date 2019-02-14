順民意合唱！古巨基搵定欣做演唱會嘉賓？

歌手古巨基的新歌《亂世情侶》在網上平台早已有過百萬點擊，他與MV女主角胡定欣看到粉絲們留言提議整首合唱版，即決定在今日情人節送給大家驚喜，祝願世上所有情人都可以開花結果。



兩人為宣傳新歌，應無綫節目《東將西望》合作整情人節甜品「梳乎厘 Pancake」，沒想到買來用的半打雞蛋，隻隻蛋打出來也是雙黃，令兩人驚訝大叫。基仔開心說：「真係好事成雙係咁出現，好正呀。」兩人雞手鴨腳邊訪問邊整Pancake，當中笑料百出，最後基仔試食Pancake時就大讚： 「嘩，定欣手勢真係與眾不同，好好味喎～不過有啲唔似pancake，似中式甜味蠔仔餅感覺，最好夾個白飯一齊食！」



今次兩人順應民意合唱，定欣說：「真係好短時間內決定喎，年二十九同基仔食飯，佢提起呢個合作，我又鍾意唱歌，咁咪試吓囉。」基仔大讚定欣非常唱得：「佢真係唱得好好！錄音嗰日好快好順利就已經錄起隻歌，佢唔單止唱得好，勁到連和音佢都親自唱埋！」定欣說：「可能我之前拍咗個MV，聽到熟晒首歌，之後我又不停翻睇個MV，所以入到錄音室係幾乎唔使睇歌詞，已經唱到。好快代入咗首歌角色裏面，唱嗰陣感情好易就投放晒落去。喺錄音室翻聽錄音，唱到『當你仍然信我，愛情沒有輓歌，未相信情懷輸給世道，仍在亂世中開花結果…』嗰段，真係感動到起晒雞皮，毛管直豎。你問我畀自己幾多分，我真係唔知，盡咗力去做，希望大家鍾意啦。」



問到基仔四月紅館演唱會是否會邀請定欣做嘉賓？他笑說：「到時再話畀大家知啦，或者我叫定欣嚟整梳乎厘pancake，煎蛋畀大家食都未定，哈哈。」而基仔加開最後一場門票將於本月20號公開發售。