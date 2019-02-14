霍汶希睇好3年內生B　容祖兒：焗住要閃婚

樂壇天后容祖兒今日上電台宣傳20周年個唱的序幕曲《一種永遠》，她希望個唱當晚可以同Fans玩番晚：「當然有一部分會係集體回憶，但主要都係想好Crazy咁玩。」繼而祖兒笑指自2019年開始每日都好Crazy周圍飛去造歌、拍攝：「又去日本、韓國、LA，今年有好多嘢發生，會派歌，又會充實網上宣傳，又會做一個電視嘅音樂特輯。」



大讚勝利係語言天才



曾表示今年想挑戰作曲給古天樂的她，竟反悔話要再考慮：「始終創作唔係咁易，生咗個仔畀人養唔係咁開心，不過都希望今年作到。」祖兒透露之後會有一連串新歌排住隊等派台，又預告與韓國天團Big Bang成員勝利合唱的《Pretty Crazy》會是今年的重頭戲，大讚對方是語言天才好聰明：「佢喺首歌入面有唱廣東話同英文，佢話好想學廣東話，因為想睇香港啲搞笑片，相處過之後覺得佢唔係得個Chok字，係一個畀人好開心嘅角色。」如此欣賞對方，可有發展機會？祖兒抵死笑話有叫勝利介紹另一成員太陽，問到是否鍾情韓仔？她怕醜話鍾意單眼皮男士。



開刀有利感情世界



講到經理人霍汶希（Mani）指有信心祖兒於3年內會結婚之後開刀生B，她聞言大反應笑問：「佢幫我佗？（佢睇好你。）黐線㗎佢！佢集合咗蘇民峰同婦科醫生於一身，聽到佢咁講，今日係7月14（鬼節），多過2月14。（你有透露好恨？）冇，兒女私情嘅嘢，唔使刻意安排，我接受等待，相信係天賜禮物，之前唔會接受一見鍾情同閃婚，但依家冇可能，焗住都要啦，唔閃婚點生仔呢？」她又坦言如果生B都會選擇開刀，幽默指：「開刀有利感情世界。」



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