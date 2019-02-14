八和團拜　汪明荃着羅家英泰絲旗袍滿場飛

藝人汪明荃（Lisa）以主席身份出席香港八和會館新春團拜，她表示身上旗袍由丈夫羅家英送贈：「係泰國絲，唔會皺又唔易同人撞衫。」提到新春期間兩夫妻同遊日本，她稱只是去了五日。問今日情人節如何慶祝？她坦言：「唔會慶祝，因為仲要返去八和會館開會。（家英哥會唔會畀驚喜你？）應該冇乜，我都冇驚喜畀佢。我哋冇話慶祝咩節日，都係即興多。」



至於日前Lisa在社交網貼出與趙雅芝、黃淑儀及楊盼盼等舊戰友食飯的相片，網民指出這是1978年《倚天屠龍記》的組合，非常難得，她說：「因為之前家英哥同楊盼盼一齊合作拍戲，所以就約咗一班演員食飯，佢叫埋我一齊去，都好難得，我哋好少見，因為大家各有發展。」



講到會館的新一年動向，Lisa透露下月八和會館的新學員會到台灣跟當地的國光劇團作交流：「有差不多二十人過去，逗留一星期，去睇戲同上堂，以往都同其他劇團交流，佢哋個劇團好忙，要夾老師嘅時間。（你會唔會一齊過去？）未必喇，我都好忙，因為無綫有個新節要開拍。」



由於今年是文化中心成立三十周年，Lisa獲館方邀請在11月演出一個傳統劇目，同月又要到上海與上海崑劇團合作演出《白蛇傳》，非常忙碌。