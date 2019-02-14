捲學歷造假風波　翟天臨道歉兼退出北京大學

內地男星翟天臨近日捲入「學歷造假」風波，被指攻讀博士期間涉嫌抄襲學術文章，引起輿論關注之餘，更令北電表演學院院長張輝嘅醜聞曝光。對此，翟天臨今日下午喺微博發布致歉信，承認虛榮心和僥倖心讓其迷失，造成不當行為，表示深度自責。



長文如下：

「近期網絡上因我論文情況而引發的討論，讓我懊悔不已，深度自責。在這幾天的輿論聲討和批判中，我深刻反思了自己的思想與言行。虛榮心迷失了自己。是我的不當行為讓學校聲譽被連累讓學術風氣被影響讓公眾的信任被辜負。我深感自責和內疚。作為一名青年演員，我一直希望有足夠的文化素養和理論基礎來支撐自己的表演，這也是我嚮往學術的初衷，正是出於對學習的重視，我決定攻讀研究生。研究生就讀期間，我參加了一系列影視作品的拍攝，並有幸取得了一點成績。從那時起，我內心開始飄飄然，開始吹噓自己，這種不良心態還被我帶入到論文寫作過程中，這促使我內心始終心存僥倖忘記了初衷，我本應牢記，誠信是一切的準則。在此，我也要向被我影響到的相關論文作者真誠道歉。北京電影學院是我最為感恩的母校。我願意積極配合學院的一切調查，毫無推卸地承擔我的責任並接受學院做出的一切決定。是我最為嚮往的殿堂我充滿歉意地向光華管理學院提出，我正式申請退出北京大學博士後科研流動站的相關工作。如果沒有大家這次的嚴厲批評與斥責，我曾經誤以為自己已經到達了某一個階段的彼岸，現在才發現，其實我是誤入了歧途，距離目標還很遠很遠。我真誠地懇求大家原諒我這個曾經被虛榮心作祟的年輕人我再以萬分之誠意，向學校，向愛護我的師長，以及社會大眾鄭重道歉。還有一直支持我的粉絲們對不起讓你們失望了請大家為鑑用最嚴謹的態度與行動，踏踏實實認認真真對待每一件事勤勤懇懇本本外外做好自己。」