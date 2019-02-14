情人節有驚喜！吳業坤送玫瑰花畀「情人」

歌手吳業坤現身電台宣傳新歌《和懷念講再見》，見他手執一大束玫瑰花，他表示趁今日情人節送驚喜給「情人」：「係送畀媽咪，原來情人節送花係幾高消費，應該幾日之前就要買定，呢紮都過千，同埋都有專登買咗3紮花送畀鄭裕玲、麻利、余迪偉，都驚媽咪呷醋。」又自爆今晚佳人有約：「會去睇JW、鄭欣宜同鄭融個騷，又可以觀摩吓。」



自言Dry足幾年的他，表示之前曾出Post約今晚騷後食單身飯局，雖然有好多人熱烈報名，但最後得一名女士報名，其餘都是男士：「個女仔仲係有個女，其實都係搵藉口約出嚟聚吓，呢近年都有招親嘅。（媽咪有催你？）佢叫我唔好心急，希望我做嘢唔好拍拖，可能呢啲都係傳統思想。」



孭成身飛債



講到新歌，他表示有送舊迎新意思，亦藉此舉行了一個活動，招募Fans分享遺憾事，繼而由他陪伴完成了事：「有啲都幾沉重，會篩選啲輕鬆嘅喺月底舉行，呢次互動都有吸引到海外Fans報名。（咩事最深刻？）都係啲感情事。」至於將4月19日再次舉行紅館騷《吳業坤小句號演唱會2019》的他，指門票今日正式開售，不過暫時都未知銷情：「已經有好多飛債，有朋友直頭話唔買飛要拎工作人員證，但有啲朋友都買仗義買50、60張飛，好感恩仲有真朋友。」





