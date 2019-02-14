同粉絲慶情人節！MIRROR自爆有女陪食飯

人氣男團MIRROR其中三子姜濤、Anson Lo和Anson Kong，出席商場活動與Fans度過首個情人節，現場有過百名Fans聚集非常誇張，三子每一舉手一投足定必令全場Fans陷入瘋狂狀態，尖叫聲四起！席間他們表演唱歌之餘，亦有同Fans玩遊戲，最後更大派姜糖及朱古力、又收禮物，大玩近距離接觸。



活動後三子接受訪問，問到情人節有甚麼節目？他們笑指剛完成工作上部分，之後會一齊去食飯慶祝：「MIRROR其他有女朋友嘅成員就自己慶祝。（但你哋全男班唔Dry？有女伴？）有花姐！」他們隨即急住澄清是單身身份，問到會否恨拍拖？Anson Lo先表示暫時工作為重，至於之前被傳有誹聞的姜濤似乎已嚇破膽，一講到拍拖話題就不停以「盡量避免」回應，認真見過鬼怕黑！他續謂希望避免不必要的誤會：「同個女仔係普通朋友。（傳過誹聞好驚？）好驚！（你驚定佢驚？）依家盡量少聯絡，可免則免，相信喺呢份友誼入面佢了解我嘅處境，因為少少舉動就引起誤會。」Anson Kong亦表示暫時不想拍拖：「工作都好密，想奉獻番啲Fans以答謝佢哋嘅支持。」



咬到肥仔爆缸



講起ViuTV於大年初一播放的新春節目，姜濤與ERROR隊長肥仔玩遊戲時激烈到互獻螢幕初吻，姜濤澄清不是錫、而是咬：「我咬咗落去佢個嘴度，但你哋理解成錫都得，下次盡量避免。（Fans睇見你錫佢有妒忌？）有咩好妒忌？」他又大爆「錫」後整損肥仔個嘴，搞到對方即場爆缸：「我門牙咬到佢，之後佢要消毒。（會好尷尬？）唔會，肥仔係我嘅朋友、師傅，仲係我學習嘅對象。」