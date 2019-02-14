真人靚過上鏡？毛曉慧負評吸人氣真

經典武俠劇《神鵰俠侶》不停被翻拍，內地將第九度翻拍成《新神鵰俠侶》，劇中主角成為網民焦點，尤其小龍女一角，因李若彤的1995年版及劉亦菲的2006年版形像太過深入民心， 之前陳妍希的包包臉就被指與角色形像不符，而慘被網民嫌棄，而新一代小龍女則由內地90後新演員毛曉慧擔任。



被質疑宣傳伎倆



雖然不少人對毛曉慧這個名字感到陌生，但劇集的造型照卻成功引起話題，她的鼻影打得太重令「毛曉慧鼻影是認真的嗎」這一句迅速登上熱搜，大批網友紛紛搜尋毛曉慧是何方神聖，並發現她在微博的生活照與造型照分別甚大，眉目清秀且面尖尖的她， 顏值不俗，隨即有網友發表陰謀論，認為這是劇組的宣傳伎倆，刻意將其醜化以增加劇集的熱度。



2019年上位小花



現年23歲的毛曉慧是胡歌舊東家榮信達公司新簽約的藝人，中學開始已兼職做平面廣告模特兒，曾獲不少廣告邀約，當時她以學業為重而婉拒，其高考成績優秀，同時獲復旦大學、解放軍藝術學院、上海戲劇學院及南京藝術學院取錄，最終她選擇上海戲劇學院。除成為新小龍女外，她還擔正另一部重頭劇《木槿花西月錦繡》的女主角，明顯是公司力捧新人，有望成為2019年上位小花。