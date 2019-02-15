東方日報C1：李彩華閃嫁「鋼男」趕生豬B

藝人李彩華昨日趁情人節公布喜訊，宣布與拍拖半年的內地男友Eric Huang，已於本月2日在內地領證結婚，榮升黃太。問到閃婚是否「雙喜臨門」趕生豬B？她坦言有生小朋友計劃：「有好消息一定會同大家講。」



35歲的李彩華（Rain）昨日被本報獨家披露與6呎「鋼男」Eric拍拖，昨日趁住情人節公布喜訊，宣布本月2日已在內地領證結婚。昨晨她先在社交網放閃，上載一張手執大束鮮花的相片，並留言：「情人節這樣過，寶寶的少女心，情人節快樂。」下午再自爆已婚，上載了多張與丈夫的Q版公仔造型照，並有印上二人卡通肖像的利是封，她留言「Rain + Eric = Mr & Mrs Huang」，宣布正式榮升黃太。



中港補擺喜酒



二人早前已影婚照，手戴閃耀鑽戒的Rain穿白色一字膊魚尾婚紗及披長長頭紗，高貴優雅之餘，更凸顯完美身形。另外一張相見二人在露台深情對望，斜陽作背景相當唯美。李彩華受訪時難掩喜悅之情，問到為何閃婚？她說：「今年2月2日喺內地領證結婚，冇乜特別意思，只係易記。年底可能會喺香港同內地補擺酒。（雙喜臨門？）有好消息一定會同大家講。（生豬B？）會唔會太趕呀？順其自然啦，因為我仲有兩部劇要拍。生小朋友都有計劃嘅，我諗住生1至2個，不過老公好鍾意小朋友，話生得愈多愈好。」



她透露與丈夫Eric認識5年，去年回復單身才與對方多見面，經過相處後發覺二人性格和生活模式相似，半年前才正式拍拖，又表示：「每次拍拖我都好認真全情投入，之前Eric透露過一直暗戀我，後來佢知道我回復單身，就開始聯絡番我。我哋兩個人想法好相似，事情就係咁好自然地發生。」



生日驚喜求婚



Rain自爆去年11月11日生日，Eric正式求婚：「嗰日我要開工，佢夾埋我助手我都唔知，佢先去片場接我收工，佢布置好晒場地，然後跪地求婚，同我講『親愛的可不可以嫁給我』，由於太突然，我都唔識畀反應，只係不停喺度笑。其實以前我有幻想過呢一刻我會喊，不過真係好感動，我就應承咗。」她表示婚後會中港兩邊生活，而媽媽非常滿意女婿：「媽咪都覺得佢好好，成件事我好感恩。」至於Eric日前已來港，昨日二人到澳門旅行。



去年情人節前夕，Rain與無綫「新五虎」何遠恒分手，結束3年情，之後寄情工作在內地拍劇，最終被內地經營鋼鐵生意的型男Eric打動芳心，有情人終成眷屬。



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