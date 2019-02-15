余香凝金像獎起雙飛！Cheronna戥好姊妹開心

組合Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）跟演員余香凝簽約同一經理人，她們的感情就像姊妹般親厚，所以當Cheronna得知香凝憑兩套電影分別角逐金像獎的「最佳女主角」及「最佳女配角」，同時憑主唱的《陽光普照》入圍「最佳原創電影歌曲」，她好戥好姊妹開心，非常為對方感到驕傲！她更在社交網上載香凝的電影劇照，並留言：「I can’t be more proud已經證明咗一切！@jenniferyuuu黐線㗎！3個提名！高、靚、正，又識唱歌、作曲、演戲！除咗完美我唔知可以點形容！」香凝都即刻留言回應：「好感動！係個天好錫我！真係，我未係完美，但係係好大嘅鼓勵繼續做。」佢仲Tag番Cheronna的歌曲《你的你》，更指對方嘅留言感動到眼濕濕，並叫好姊姊一齊加油，仲高呼：「我愛你！」



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