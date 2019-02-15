投資6位數開火鍋店　郭奕芯許芯悅變辣妹

年紀輕輕的藝人郭奕芯（Ashina）及許芯悅（Katie）甚有生意頭腦，早前各投資六位數字入股火鍋店，為生意幫手在網上覆客，更不定期現身店舖客串做侍應，Ashina笑說：「我好鍾意打機，或者大家可以約我嚟邊打邊爐邊打機。」



入股六位數



問到為何會選擇投資火鍋店？Katie說：「之前我讀書係讀酒店管理同餐飲，每星期都要做侍應，學咗好多嘢，當時夢想係開Cafe，但近年我返內地工作，開始愛上打邊爐，有朋友傾香港區代理權，於是我就入股少少。」



至於Ashina直言原本完全唔食得辣，但有次去重慶拍戲試食麻辣火鍋，一食上癮：「頭15分鐘未辣到個嘴麻晒嗰陣，個感覺真係好爽，返到香港仲回味緊，知道Katie打算入股火鍋店，於是我都試下。」



唔怕影響歌喉



Katie直言跟Ashina一樣想訓練吃辣能耐，希望做個「辣妹」：「我完全唔食得辣，咁呢度豬骨湯都好好食，但慢慢有陪朋友食吓辣，有時有朋友將啲辣肉放咗落豬骨湯度，都辣辣地，慢慢進步緊。（要唱歌唔食得辣？）冇問題！郭富城都成日食辣啦！」講到心水食材，Katie即大爆Ashina最愛吃雞子，更要半生熟，相當講究，尷尬的Ashina說：「唔係呀！我最鍾意係雪花繡球菌，類似雪耳、雲耳，好養顏。」

