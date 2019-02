藝人傅嘉莉(Kelly)情人節收花,跟手喺社交網晒相同網民分享,唔通佢要公布戀情?啲相見到Kelly拎住一紮由紅玫瑰同埋白玫瑰組成嘅巨型花束,仲有大大隻嘅熊啤啤佢留言:「Thank you to all my valentines for constant love and support多謝我的情人,給我一個甜蜜的情人節。」正當估緊邊位男士可以奪得Kelly嘅芳心時,睇真啲跟禮物附上嘅心意卡,原來鮮花同公仔都是最錫佢嘅粉絲送贈。