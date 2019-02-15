靠父蔭上位？王子涵澄清：我唔係溫室小花

無綫藝人王子涵最近於劇集內「孭重飛」，被指「靠父蔭」的她自爆經常被爸爸王晶「言語攻擊」，加上入行後受過閒言閒語，令她深明「凡事不是必然」，望以實力取勝。



王晶愛女王子涵雖然貴為「星二代」，但星途似乎麻麻，入行4年才獲委以重任，於父親監製的劇集《荷里活有個大老千》中擔演主要角色。



懶理標籤勤力取勝



劇集未出街前，她已有心理準備外界可能發出負評，或者認定她「靠父蔭」，子涵直言：「我唔可以取悅所有人，如果我Handle唔到，爸爸亦唔會搵我，我哋公還公、私還私，佢喺呢行咁多年，我相信佢嘅決定能力高。雖然有部分人鍾意將呢個（星二代）標籤加喺我身上，但相信亦都會有另一群人，標籤我係勤力嘅女演員！」果然霸氣十足。



子涵坦言從小到大，王晶都不是個會說「甜言蜜語」的爸爸，反而經常打擊其自信：「我唔係溫室長大，屋企個『溫室』反而荊棘滿途！試過起身口腫面腫、未梳洗畀佢見到，爸爸就會話我：『乜你咁樣衰呀？』試過畀爸爸鬧到想放棄，後嚟就知唔應該放棄，而係應該要重新整頓自己。」



喊戲一Take過



子涵坦言入行後受過不少冷言冷語，難怪她坦言：「冇人係天生對你好嘅，難得今次喺《荷》劇內遇到好多好好嘅前輩，所以我心存感激。」談到拍攝的難忘事，她即說：「有場戲我要求張慧儀幫我去救爸爸，唔知點解我會咁入戲，導演要求當時滿口缽仔糕嘅我爆喊，我一Take過搞掂。（當時諗緊乜？）咪好似小朋友唔見咗父母咁囉！」



