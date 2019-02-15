【半裸上身色誘】羅天宇同田蕊妮玩爆肌戀

藝人羅天宇最近人氣上升不少，劇接劇的他近排與視后田蕊妮首次合作新劇，更減磅化身「魔鬼健身教練」，騷肌連場，與田蕊妮來個「肌」爆戀！



早前在《跳躍生命線》飾演救護員「譚Sir」的羅天宇（Joey），角色嚴肅認真，呈現另一面給觀眾欣賞，令人氣上升。近日他夥拍好戲之人田蕊妮合作新劇《她。她。她的少女時代》，更首嘗做健身教練，盡現「肌」爆身形：「今次係做地獄健身教練，要Train阿田，同佢亦有感情線，當中有一場佢幻想嘅畫面我仲要半裸上身誘惑佢，場口都爆。」又透露現在每天跟餐單吃藜麥，混合雞胸、菜和番薯蓉，加上狂做Gym，希望成功增肌減磅，給人感覺更有說服力。



大聲說話難



講到跟視后田蕊妮合作，Joey坦言又驚又喜，皆因合作有壓力，但亦希望在她身上偷師：「今次第一次同阿田拍嘢，初頭都好緊張同有壓力，但接觸咗佢後就冇呢種感覺，佢真係太好笑，所以同佢拍嘢好難專注。雖然拍咗唔係好耐，但已經喺佢身上學咗唔少嘢，佢啲節奏捉得好好，演繹時有好多層次，而且今次角色要對人好嚴厲，講嘢又要好大聲，但我份人一向好細聲，所以對我嚟講都有難度。」



為環保出力



雖然工作忙得不可開交，Joey仍不忘推動環保：「我出街會帶保溫壺同環保飲管，同細佬喺屋企都會節約能源，加上好多餐廳都停用飲管，我覺得呢個做法好好，希望大家更關注環保。」

