把聲夠特色！楊思琦踩過界恨組母女合唱團

楊思琦尋求突破推出新歌，透露平時最愛與囡囡沖涼時練歌及聊天，是最好的親子活動。她亦希望母女檔推出兒歌，擁有一首屬於她們的作品。



藝人楊思琦宣布踩過界做歌手，推出歌曲《愛的森林》，日前化身「森林仙子」拍攝單曲封套。她表示今次由籌備、揀歌、歌詞都親力親為參與，希望作新嘗試：「之前有出寫真集，我又鍾意唱歌，所以想突破吓。」並指新歌籌備近半年，製作費花了6位數字：「係心血結晶。」她希望觀眾除了看其演出外，亦可聽到她的聲音：「其實好多次喺街啲人未見到我個樣，就話已經聽到我把聲，覺得好熟悉，可能比較高音，同有『思琦嘅特色』，佢哋覺得易認，所以我就諗：『咁樣唱歌咪啱！』希望可以吸納吓鍾意聽音樂嘅朋友。」



唱個人經歷



思琦透露新作與愛有關：「有講我啲經歷，或同其他人類似，係好積極、正能量嘅歌。」她表示現年6歲多的囡囡有聽過新作，亦有去錄音室為她打氣：「成日聽我練，佢都識哼Chorus。（有冇讚你唱歌好聽？）有，佢係我嘅小支持者，我練習佢會坐定定聽，其實最好嘅練習室就係我哋沖涼嘅時候，大家一齊唱。佢幾個月大時，我已經習慣沖涼播歌畀佢聽，到依家都會咁做，係最好嘅親子活動，可以傾偈同唱歌。」



囡囡有天分



讚囡囡有音樂天分的思琦，問到想不想合唱兒歌？她即說：「好想！我以前有唱兒歌同電視劇主題曲，如果有機會同囡囡合唱，呢個建議都幾好，有一首屬於我哋嘅歌。」亦透露之前曾母女檔登台：「佢好細個嘅時候，我有帶佢去多倫多登台，佢唔怕醜，喺班上都成日唱歌畀同學聽，對唱歌有興趣。」



至於新歌《愛的森林》講述每個人在愛情裏面，有不同的看法和得着。MV充滿唯美感覺，導演更將睡床搬到海灘旁拍攝，運用航拍機高空拍攝，期間卻突然遇上強勁的海浪潮，將思琦推出岸邊，雖然心驚驚但她亦故作鎮定保靚樣。



髮型：Chris Cheng @ ILcolpo

化妝：Jessica Chan

場地：Studio Tree