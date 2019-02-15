情人節騷紋身　GaGa傳上周與未婚夫分手　

美國樂壇天后Lady GaGa去年10月證實與Christian Carino訂婚，而近日就有傳二人上周已分手！據知男方更極力挽救這段感情。



有fans早前就發現Carino並沒有陪伴GaGa出席格林美音樂獎，而GaGa亦沒有戴住那隻價值312萬港元的訂婚鑽戒，上台領獎時亦沒有提及未婚夫。不過有知情人士指二人並冇分手！而GaGa因為在格林美要表演才沒有戴上戒指，二人目前將結婚大計hold住直至GaGa忙完，但她們仍計劃於今年結婚！



GaGa昨日情人節於社交網並沒有提及未婚夫，反而公開背脊大型新黑玫瑰紋身並留言祝fans情人節快樂，她解釋個紋身是向名曲《La Vie En Rose》致敬，她在《星夢情深》（A Star Is Born）第一幕就是在人妖吧扮已故法國天后Edith Piaf唱該曲。此外，GaGa亦騷前臂另一紋身用音符整成G-A-G-A。不過被眼利fans指正話應該係五線譜而非四線，之後GaGa更正並指自己飲醉搞錯，並指作為音樂理論學生的她感震驚！



二人最後一次出席活動是上個月演員工會獎，二人當時一同行紅地氈。再之前二人亦有一同出席金球獎，當時男方更搭膊頭安慰失落影后的GaGa。GaGa於2015年情人節亦與男星Taylor Kinney訂婚，翌年7月分手。