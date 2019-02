藝人陳智燊(Jason)同宋熙年(Sarah)誕下囝囝後,周不時都會分享家庭照,兩公婆都好享受湊仔生活。尋日就係佢哋首次過三個人嘅情人節,Jason上載咗一家三口嘅相並留言:「“Happy Happy Valentine’s!!!”1 Happy isn’t enough, here are my 2 Happies hahaha I’m the happiest guy in the world!(快樂的情人們!一個快樂唔夠,呢度係我嘅兩個快樂,我係世上最快樂嘅人!)」相中Sarah攬實Jason,而Jason抱住囝囝,囝囝就眼仔睩睩望住鏡頭,畫面相當溫馨。另一張相就由Sarah上載,見兩公婆冧到爆咁錫落囝囝塊面,睇到人心都融化埋!