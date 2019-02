藝人周杰倫(周董)同太太昆凌最近飛咗去紐約,好多粉絲表示喺當地偶遇周董,仲有幸索取到合照!周董就喺自己社交網個限時動態表示歡迎粉絲搵佢合照,但係唔好偷拍,因為情人節合照免費喎~佢仲晒出一張截圖,內容係昆凌問老公係咪趁佢開工時走出去玩,兩公婆大耍花槍,睇到眼冤!



之後周董上載咗張攬住囡囡嘅背影照,佢留言:「It’s also Valentine’s Day with my babygirl 😂 #前世情人 #happyvalentinesday」有網民就搞笑留言問佢做咩淨係放囡囡張相,老婆呢?而昆凌就甫出周董Man爆抱起囝囝同囡囡嘅正面照,並留言:「My valentine ❤️ #valentine #family @jaychou」雖然昆凌依然冇出鏡,不過隔住屏幕都Feel到陣幸福嘅味道呀。