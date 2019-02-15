情人節陪女過　楊思琦揚言物色新男友

藝人楊思琦最近進軍樂壇，推出新歌《愛的森林》，今日她抱恙到電台錄音宣傳新歌，她表示早前新年跟囡囡到韓國旅行時冷病。提到其新歌的MV昨日面世，她稱不少朋友看過後反應很好：「佢哋話個MV拍得好靚，首歌好易上口，歌詞好正，好多朋友都有傳信息畀我支持我。（有冇追求者趁機向你示好？）知道有留意我嘅MV出街。（情人節點過？有冇人約？）由朝到晚都要工作，同囡囡一齊過，冇乜驚喜。我由依家開始物色吓。」



思琦指囡囡已經能把她的新歌唱得琅琅上口，希望將來有機會母女檔合唱，問到囡囡是否有唱歌天分？她表示：「佢幾有節拍感，由細個已經開始唱歌，佢好鍾意聽Michael Jackson嘅歌，聽到就會手舞足蹈。」她謂囡囡早前有份參與鄭中基在紅館的演唱會：「佢同一班小朋友一齊唱咗兩首歌，一首係Michael Jackson嘅歌，一首係中文歌，對囡囡係一個挑戰，因為佢中文講得唔正，我要朗讀同解釋啲歌詞畀佢知，佢好開心，第一次踏足紅館。（你有冇現場睇？）冇呀！家長唔能夠陪同，而且佢啲飛又好搶手，我只係接送佢。希望囡囡護好把聲，因為佢經常大叫，好易聲沙。」