西班牙洩愛　陳茵媺集齊與陳豪私照開File

藝人陳茵媺(Aimee)同老公陳豪(阿Mo)一直係圈中模範嘅恩愛夫妻,今年情人節,佢哋孖住去西班牙旅行拍拖。Aimee喺社交網大晒多張同老公嘅旅行相,見佢哋喺唔同嘅景點前溫馨留影,Aimee仲挨落老公膊頭,真係sweet到爆!其中一張相,見枱上放咗兩杯白酒,以及一大盆玫瑰花,似乎係阿Mo為老婆預備嘅禮物。



至於Aimee都好識做,原來佢一早就整好咗一本相冊作為情人節禮物,Aimee透露入面放咗好多由拍拖到結婚時期嘅靚相,由於相嘅數量太多,所以前前後後花咗一個星期去製作,佢仲特登揀番第一張同阿Mo嘅合照嚟做封面,相當有心思。



Aimee仲發表「愛的宣言」:「 I am so lucky to have a boyfriend, husband, confidant, and a best friend in you. (我非常幸運,有你成為我的男朋友、丈夫、知己,以及最好的朋友)My heart belongs to you and yours only... now and forever.(我的心永遠都只屬於你)」。