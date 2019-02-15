西班牙洩愛　陳茵媺集齊與陳豪私照開File

藝人陳茵媺（Aimee）同老公陳豪（阿Mo）一直係圈中模範嘅恩愛夫妻，今年情人節，佢哋孖住去西班牙旅行拍拖。Aimee喺社交網大晒多張同老公嘅旅行相，見佢哋喺唔同嘅景點前溫馨留影，Aimee仲挨落老公膊頭，真係sweet到爆！其中一張相，見枱上放咗兩杯白酒，以及一大盆玫瑰花，似乎係阿Mo為老婆預備嘅禮物。



至於Aimee都好識做，原來佢一早就整好咗一本相冊作為情人節禮物，Aimee透露入面放咗好多由拍拖到結婚時期嘅靚相，由於相嘅數量太多，所以前前後後花咗一個星期去製作，佢仲特登揀番第一張同阿Mo嘅合照嚟做封面，相當有心思。



Aimee仲發表「愛的宣言」：「 I am so lucky to have a boyfriend, husband, confidant, and a best friend in you. （我非常幸運，有你成為我的男朋友、丈夫、知己，以及最好的朋友）My heart belongs to you and yours only... now and forever.（我的心永遠都只屬於你）」。