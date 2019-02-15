「餃」掂西裝男？莊思敏怕唔夾要小心揀仔

藝人莊思敏今日出席「香港古今婚嫁珍藏展」，着上連身裙大騷長腿嘅佢，頭戴鳳冠出場十分風騷，並與新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎等人影大合照。



講到早前佢被東網影到同西裝男一碟餃子兩份食，佢笑言大家只係朋友關係：「咁一碟餃子兩份食好正常，大家普通朋友。（報道出咗對方介唔介意？）冇，反而佢啲同事笑佢。（佢經得起風浪喎！）咁都叫經得起？朋友嚟嘅，我都唔想影響到人。（對方係單身？）係，但未有深入去了解。」



講到尋日情人節，即見佢今日IG Story表示有花收，問到係咪收咗好多禮物？她說：「有好多朋友買咗禮物，都收咗好多禮物，有花有禮物，有啲係追求者，有啲係Fans送。（咁幾時有好消息聽到？）就係因為時間緊迫，所以要揀清楚，要睇吓夾唔夾。（送花者大機會？）了解緊，都係朋友，咁都有啲見得密嘅朋友，希望今年可以拍拖。」



講到佢早前預告返馬來西亞過年時，媽咪會介紹男仔畀佢識，佢話完全冇：「因為佢已經scan咗一次，有啲就話性格唔夾，有啲就話外型麻麻。」講到係咪因為佢未嫁，所以細妹莊思明唔敢爬頭嫁先？她說：「我唔介意佢哋嫁先，咁我仲冇壓力。」