石詠莉唔要生豬BB：想儲多啲錢先

歌手石詠莉（Sukie）今日在電台宣傳其新歌《動態回顧》，她透露新歌MV昨日上線，其中有一個隱藏人物：「首歌入面有一把神秘男聲，嗰個唔係我老公（鄧健泓），但有人估中咗。嗰個係大家好熟悉嘅藝人，佢眼大大，好靚仔。（吳業坤？）佢對眼都唔大，而且佢都唔係走靚仔路線。（你老公靚仔定係呢位神秘男靚仔？）嘩，畀個氹我踩，咁我老公靚仔啲囉！」



另外，提到昨日情人節，Sukie稱原本計劃由自己下廚，最後是老公出手：「都幾sweet，佢煮牛扒畀我食，結婚後覺得喺屋企慶祝都幾舒服，又唔使花好多錢。（有冇禮物？）冇，唔好再送，收禮物收到驚，因為屋企空間有限，我唔鍾意物質，所有品牌嘅嘢都係老公買畀我，其實我真係唔鍾意，我寧願佢煮餐畀我食或者寫首好歌畀我仲好，呢啲比較有意義，我係實際型，就算去食快餐店都好開心。」問到有否計劃豬年添丁？她稱沒有：「好多人祝我連生貴子，我唔想豬年生，我已經蠢，怕豬BB會蠢到隻豬。（想生咩生肖嘅BB？）我唔迷信，想儲多啲錢先，因為做歌手好難得又唔容易，所以想再努力，大家唔好祝我連生貴子，祝我身體健康啦！」