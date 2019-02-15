三招催旺桃花！李居明批朱慧敏易有師生戀

玄學大師李居明邀得朱慧敏擔任風水命理節目嘉賓主持，向來對玄學有興趣的朱慧敏，把握時機向師傅討教玄學知識，寄望師傅指點迷津，好讓她於豬年發展更順暢，笑言對該輯節目破天荒於全球播出感開心，因內地最少有幾億人可以收看到。



而仍然期待嫁得出的朱慧敏，獲師傅指點三招：其一，養貓，可以加旺桃花；其二，買水晶燈，必須內有蠟燭圖案，而在床頭點燃四支蠟燭香薰，可以催旺愛情；其三，她要到2022年、即3年後才會有真命天子出現，於此期間要獨守空房，最好多穿紅色衣服，以助旺本身桃花。



師傅更指朱慧敏的桃花星是在丁巳，即她無論學甚麼都好，皆極易與其進修的導師發生感情，故這方面要多加留意。他亦建議朱慧敏最好住14樓，因該數字是她的桃花大密碼，此外，多吃蛇羹蛇肉亦可增強其桃花星。至於姓朱與肖豬一樣，朱慧敏今年犯太歲，師傅教她安放一座地球儀在梳妝枱側，可增加旅遊運。



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