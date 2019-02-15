升呢做監製拒再性感？崔碧珈：睇吓需要

藝人崔碧珈到電台受訪，表示剛在法國拍完戲回來，是一套法國加意大利的電影，自己飾演女配角，當中要講法文和英文，但本身不懂法文：「學咗大半年，因為嚟緊都有好多工作喺法國，會講一啲女性話題嘅Talk，同埋都會再拍法國戲。」問到在當地逗留的一段時間可有識到法國型男？她竟唱反調：「我麻麻地外國人，鍾意中國人多啲，覺得佢哋眼大同鼻高好奇怪，我鍾意華人樣。（咁有冇啱嘅華人？）暫時未有，難啲，因為我高大。（咁外國人咪啱晒？）其實佢哋有啲又唔算好高。」



講到她用「生酮飲食法」瘦了15磅，她表示：「係呀，唔使做運動，就可以燃燒脂肪、豐胸同現腹肌，我以前操得好勁，但呢個同我之前嘅成果都差唔多。」她透露下星期會到東南亞為監製的台灣電影睇景，問到她可是升呢做老闆？她笑言：「打工啫，啲錢唔係我嘅，有投資者，我負責傾Project同預Budget，如果監製開順便都會演埋，嚟緊都會傾美劇、英劇、港產片等。（你依家唔會再性感演出？）冇所謂，睇吓係咪有需要。」



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