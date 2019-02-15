消息由阿媽提供！Katy與奧蘭度情人節訂婚

美國天后Katy Perry與型男影星奧蘭度布林（Orlando Bloom）今日被爆於情人節當日訂婚，消息來源仲係Katy媽媽Mary！佢於Facebook開心Share咗Katy與奧蘭度嘅合照，仲留言話：「睇吓情人節有邊個訂咗婚！」更大方晒埋Katy手上的訂婚戒，粉絲即時瘋狂轉載消息，當事人最初未作回應，不過奧蘭度剛剛就於Instagram上載二人合照，相中嘅Katy以手掩面，大晒花花形訂指戒，而男方再加上冧爆留言：「Lifetimes」粉絲急急派心心及留言祝賀！至於Katy亦有上載同一照片，留言表示花開了，大晒待嫁喜悅！



Katy與奧蘭度於2016年金球獎慶功P撻着，拍拖期間不時公開晒恩愛，大搞萬聖節派對又於社交網互Like，雖然後來一度分手，但去年復合後繼續大方放閃，10月時更傳出有訂婚打算！是次同樣為二人第二段婚姻，Katy曾與諧星布蘭德（Russell Brand）維持一年多婚姻，而奧蘭度首任太太就為名模Miranda Kerr，二人育有8歲囝囝Flynn。

