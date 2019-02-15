Cheronna孖黃奕晨飛加國當情人節禮物

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）和吳嘉熙（Cheronna）趁昨日情人節晚上快閃尖沙咀連鎖米線店，大派戀愛御守，期間更以「譚仔阿姐口音」挑戰急口令，爆笑全場。因今日（15日）是Aka 32歲生日，壽星女昨晚提早收到「尖椒皮蛋蛋糕」，認真驚喜，又笑言感謝大家陪她度過情人節，不致孤單。



Aka自爆狂收花



Aka憶述過往難忘的情人節禮物，她說：「好耐之前有男仔親手整咗份禮物畀我，係用百力滋串住啲提子，雖然好有心思，不過收到嘅時候啲朱古力已經溶晒，個畫面都幾搞笑。（情人節有冇收花？）有呀，好多添！早幾日開音樂會，好多朋友都好有心，送上好靚嘅玫瑰花，係女仔都鍾意收花嘅，不過我都叫大家唔好嘥錢，送花不如請我食嘢，我好為食㗎！」生日願望她說過去一年推出自己的音樂作品，今年希望繼續這個計劃，自言solo歌曲方面算是起步階段，會聽取監製、填詞人的意見，另外今年又會計劃舉辦畫展。



Cheronna跟男友一家飛加拿大



至於Cheronna以前曾於米線店舉辦生日會，絕對是「骨灰級粉絲」，更想自薦做代言人，可以免費一世任食，揚言與男友黃奕晨（Dixon）一同吃米線慶祝情人節也不錯，可謂貼地女友。提到情人節禮物，Cheronna甜絲絲說：「我哋冇特別慶祝，只要兩個人開心，日日都係情人節，去年有好多工作機會，幾乎冇乜去過旅行，所以儲咗好多假，過兩日會陪男朋友同埋佢屋企人，一齊去加拿大玩兩星期，行程已經Plan好晒，真係好期待！佢喺加拿大長大，一直好希望我去睇吓佢成長嘅地方，所以促成咗今次旅程，佢仲話呢份就係我嘅情人節禮物，我覺得好溫馨。」