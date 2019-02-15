開工大吉！容祖兒派利是畀鄭裕玲

天后容祖兒出席時裝品牌活動，問到如何度過情人節？她表示跟屋企人食飯，並指新年期間都沒有拜年：「成個新年花咗兩日時間同阿媽喺日本，之後我去韓國做嘢，都冇時間拜年，係比較特別，以前可能新年後匿埋半年先再開工，冇話咁快開年。」她表示尚未收到好友鍾欣潼（阿嬌）的利是，但自己有派利是給鄭裕玲：「我係以開工大吉心情派，都覺得自己冇大冇細㗎！（佢有冇派番畀你？）咁又冇，大家都係抱住『黑人問號』心情去派同去收。」



提到情人節跟媽咪過好似冇咩意思？她說：「都好開心，我有好多節目，我推晒咋！你以為我冇人約咩？好多㗎！一籮一籮人排到去對面海呀！（一籮幾多個？）12個……唉！你哋畀我呢啲單身人發吓夢得唔得？我係冇人約……（心急搵男友？）冇！心情都係工作上，要六根清靜，遠離煩囂，工作好多，Handle唔到多樣嘢，我演唱會後好精彩，會去東非同希臘旅行，都係同朋友去。（想發展異地戀？）乜戀都得！（同咩朋友去？）咪阿Sa（蔡卓妍）囉！（你咪阻住阿Sa二人世界？）唔會，係佢約我，當年佢係孤家寡人都會黐啲Trip，依家到我，總之大家互黐啦！」

