戲迷驚喜慶生　青雲「老婆」期待續集演阿妹

影帝劉青雲明天（16日）正日生日，日前他與導演麥兆輝及林嘉欣等到戲院為英皇電影《廉政風雲 煙幕》謝票時，獲戲迷為他送上祝福，齊聲向他說生日快樂，令他大為感動！



唔係做佢媽咪就得



戲中演員嘉欣、袁詠儀、湯怡及吳岱融都為壽星仔送上祝福，雖然青雲向來Cool爆又威嚴，但原來大家都好「愛」他，男男女女都望快點再跟他合作。嘉欣說：「希望佢喺呢個咁特別嘅日子入面，同太太甜甜蜜蜜，好期待之後可以同佢繼續合作，因為呢套戲咁嘅成績，都想快啲拍續集，未必一定要做佢太太，做佢細妹、同學、同事乜都得，總之唔係做佢媽咪就得㗎喇！戲份多啲，祝佢生日快樂！」而袁詠儀則祝青雲身體健康、心想事成、生日快樂及事事如意。



湯怡祝繼續黑仔？



而湯怡表示希望青雲身體健康之餘，更搞笑說：「希望你繼續Keep住咁黑黑仔仔，咁Cool、咁有威嚴，同埋我想話，我唔再驚你㗎喇！希望快啲可以再合作，雖然係你生日，但依家個願望去咗我度！」而吳岱融則說：「青雲哥哥，好開心喺《煙幕》同你合作，之後都希望同你再合作，希望你身體健康、開開心心，生日快樂！」此外，青雲日前獲太太郭藹明和黃子華等老友為他預祝生日，非常熱鬧！



樂觀係最重要



青雲受訪時坦言今年很奇怪，正日之前有很多朋友相約他吃生日飯，又說：「好多好耐冇見嘅朋友送咗五、六個蛋糕畀我，我覺得好Surprise囉！我唔係一個鍾意慶祝嘅人，比較低調。」在戲中飾演其老婆的嘉欣即忍不住謂：「咁慘？」他說：「唔慘！我自己低調唔鍾意慶祝啫！但我自己都鍾意同人慶祝嘅！」說到生日願望時，他又一時感觸說：「希望大家身體健康，笑面迎人，遇到咩人生不如意嘅事，都樂觀面對，因為人生不如意事十常八九，樂觀係最重要！」