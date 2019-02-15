呼籲歌手唔好棄置　安德尊活化獎座多用途

樂壇早前爆出2013年「新城勁爆躍進歌手」獎座被人棄置於垃圾堆中，當年得獎者羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯及吳彤成為嫌疑人物，引起全城熱話！雖然有歌手同獎座晒「合照」力證，亦有歌手即刻表態話唔係自己，但係仍然未搵出真兇！



擔任昔日節目《都市閒情》主持多年嘅「大王」安德尊，學會唔少生活上嘅小知識，加上現今推行環保意識，藉住呢個機會同大家分享獎座十大用途。無綫以big big channel嘅「大明星」做獎座，而獎項係「最噴血女團」，下面仲列出成員黃心穎、蔡思貝、馮盈盈、張寶兒及邵佩詩，認真搞笑！



講到獎座唔棄置有咩用，除咗可以當啞鈴做運動同練功，仲可以作「不求人」止痕，亦可以成為「入廚助手」，剝穀又得、刨皮又得。如果家中有養小動物，尤其係貓奴，可以用個底去除衣服上嘅動物毛。用剩嘅牙膏好難唧？亦可以用個底去推，非常幫到手！仲可以當相架作擺設、頂門嘅「攝罅專家」，更可以用嚟做淥杯麵神器，用途多多，你話獎座點會捨得掉呢？



網民有話兒



Wixxxxm Bxxg：刨皮都得，笑死我！！！

Kexxxxx Lxxxg：除毛又幾有用喎～唔使花錢買剝剝！

Hxx xxo：個獎要廢到咩程度先會扔得落手？

Cxxxxu xg：好好笑！但又真係work ga喎～