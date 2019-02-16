巨肚方媛險仆勁牙煙！城城緊張護妻秒速救駕

現年53歲的天王郭富城於2017年與內地女模方媛（Moka）拉埋天窗，同年9月誕下小公主Chantelle，不經不覺囡囡已一歲多大，對女兒寵愛有加的城城經常將她掛在嘴邊。太太再度有喜，現已懷孕6個月，有傳今胎佗仔的他們，一直未有透露BB性別，自言喜歡小朋友的城城只表示希望生3至4個小朋友。



買情人節禮物



剛忙完第一階段《舞林密碼》世界巡迴演唱會的城城，前日趁住情人節正日，抽空與腹大便便的太太拍拖外出揀禮物。約下午3時，兩公婆乘七人車到達中環，戴太陽眼鏡、一身型仔Look的城城，落車後即拖住Moka步往附近名店，見到記者亦笑笑口打招呼。



逗留約一小時，他拖往太太步出，但行至門口的小梯級時，挺着巨肚的方媛未知是否因視線受阻，不慎踏空差錯腳險些絆倒，幸他及時捉實救駕，尾隨的店員亦緊張地伸手扶着她，有老公緊張傍實當然平安無恙。故作鎮定的城城即Man爆地對Moka說：「好彩我拖住你咋！」而驚魂未定的方媛則躲在老公身後。



貼身傍實往產檢



問是否買禮物給太太？城城故作神秘說：「情人節吖嘛！」其後兩公婆乘車到附近一幢診所林立的商廈，估計是往接受婦產科檢查，逗留約半小時後，兩人十指緊扣步出，護妻心切的城城安頓好對方上車後，才步往另一邊車門離開。