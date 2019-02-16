道具食物擺到壞　張兆輝要放入口點執生？

演員張兆輝早前與鄧英敏、楊瑞麟、甄懋強等為無綫新劇《黃金有罪》拍攝一場茶樓戲，劇情講述張兆輝與舊同學聚會，雖然只係簡單食飯戲，但向來拍攝認真的他，當導演開拍時，即大啖大啖將枱上的道具食物放入口。眾所周知，用來拍攝的道具食物往往擺放多時，所以只能眼觀，不能食用。問到張兆輝不擔心肚屙？他笑說：「今次嘅道具食物啱啱喺廚房炒出嚟，既新鮮又熱辣辣，所以係可以食！」



張兆輝笑言今次拍攝很幸運，有新鮮食物做道具，但曾拍攝過開飯戲，枱上的食物全部都擺得太耐變臭，他說：「有次拍呢類戲，枱上食物變臭，完全唔可以放入口，但為咗完成拍攝，惟有自己『執生』買啲食物返嚟，剪成細細粒放喺碟旁，扮夾入口。」



此外，在拍攝期間，張兆輝以「師兄」稱呼鄧英敏和甄懋強，他說：「佢哋真係我『訓練班』嘅師兄，一直冇太多合作機會，過往敏哥同楊瑞麟都係做司儀多，今次第一次同敏哥合作拍劇。」



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