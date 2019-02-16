東方日報C1：大肚方媛險跌　城城秒速救駕

前日情人節，「天王」郭富城與太太方媛拍拖到中環名店揀禮物兼產檢，肚凸凸的方媛疑因視線受阻，差錯腳險絆倒，一直拖着她的城城被嚇親，幸他身手敏捷及時飛身護妻，驚魂未定的方媛即變小鳥依人躲在老公身後，獲他Man爆攬實呵番！



現年53歲的郭富城於2017年與內地女模方媛（Moka）拉埋天窗，同年9月誕下小公主Chantelle，不經不覺囡囡已一歲多，對女兒寵愛有加的城城經常將她掛在嘴邊。太太再度有喜，現已懷孕6個月，有傳今胎佗仔，惟他們一直未有透露BB性別，自言喜歡小朋友的城城只表示希望生3至4個。



買情人節禮物



剛忙完第一階段《舞林密碼》世界巡迴演唱會的城城，前日趁住情人節，抽空與腹大便便的太太拍拖外出揀禮物。約下午3時，兩公婆乘七人車到達中環，戴太陽眼鏡、一身型仔Look的城城，落車後即拖住Moka步往附近名店，見到記者亦笑笑口打招呼。



逗留約一小時，他拖住太太步出，但行到門口的小梯級時，挺着巨肚的方媛未知是否因視線受阻，不慎踏空險些絆倒，幸城城及時捉實救駕，尾隨的店員亦緊張地伸手扶着她，有老公緊張傍實當然平安無恙。表現鎮定的城城即Man爆地跟Moka說：「好彩我拖住你咋！」而驚魂未定的方媛則躲在老公身後。



貼身傍實往產檢



問到是否買禮物給太太？城城故作神秘說：「情人節吖嘛！」其後兩公婆乘車到附近一幢診所林立的商廈，估計是往接受婦產科檢查，逗留約半小時後，兩人再十指緊扣步出，護妻心切的城城安頓好老婆上車後，才到另一邊上車離開。



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