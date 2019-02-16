人肉導航　梁文音名古屋墮迷失假期

台灣歌手梁文音早前與老公及老爺奶奶到日本名古屋旅遊，與老爺奶奶朝夕相處，文音說：「對我來說是蠻大的學習，重點是看着婆婆一舉一動，讓我覺得想成為像她這樣充滿愛的好妻子、好媽媽，覺得有媽真好！」旅程中，家人都擔心她餓，她打趣：「我從第一天吃到最後一天，人生從來沒有這麼飽過。」結果足足胖了3公斤，她還打趣地叫親友們暫時不要約她聚餐。



梁文音去年推出新專輯《副駕駛座的風景》，又在香港和馬來西亞開唱，至早前才終於有時間放大假往日本探姨婆，她說對上一次去日本全為工作：「我記得當時是要拍攝《情人知己》MV，隔了這麼多年，覺得一切都很不同。」



80%時間在迷路



在名古屋旅遊個多禮拜，遊了不少景點，尤其對名花之里的花海及燈祭印象深刻：「老人家都很喜歡花，加上有些好吃的餐廳，晚上看夜景，覺得園區的設計相當豐富。帶着家人出門，其實都是我當人肉導航，邊搜尋邊玩，只是因為日本是右駕，所以坐副駕駛座的時候很緊張！心跳很快，日本交通我不熟悉，80%的時間都在迷路。」



但提到她無法回娘家過農曆年，心情難免有些失落：「有偷哭，其實超級想家，沒有回娘家還是有一點點心酸酸的，沒辦法像往年一樣，給老人家抱抱或是親親臉頰。」而新一年梁文音願望是希望改變以往的壞習慣。