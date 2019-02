男子組合Mirror粉絲人多勢眾,個個對偶像忠心不二,Mirror成員繼Ian和姜濤先獲粉絲在港鐵買燈箱廣告示愛後,最近就輪到Anson Lo(盧瀚霆),輪住嚟受到粉絲的厚愛,真幸福!



Anson Lo的燈箱廣告有影片特效,不停播放着Anson又唱又跳的情景,跳起飛起,活力十足,並寫着「You will forever be my always(你永遠會是我的)」,粉絲的告白,Anson收到未?